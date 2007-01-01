Грязь и бездействие: калужане в ярости от позорного участка на Марата

В пятницу, 4 июля, под постом губернатора Владислава Шапши в соцсетях жительница Калуги Людмила опубликовала фотографии проблемного участка между улицей Марата и Пушкинским сквером.

Калужанка сопроводила снимки эмоциональным сообщением:

- Крик души! Сколько лет пишем про приведение в порядок прохода между Пушкинским сквером и ул. Марата!!! Ходить противно, а в дождь и слякоть не пройдешь совсем!

Городские власти годами не могут решить проблему с этой пешеходной зоной. Разбросанные кирпичи и щебень провоцируют жителей выбрасывать здесь мусор. Примечательно, что весь этот беспорядок находится всего в нескольких сотнях метров от активно благоустраивающегося сквера ТЮЗа.

Ответ городской управы звучит как издевательство:

- К сожалению, пока нет свободного инертного материала для подсыпки этого участка, при его наличии рассмотрим такую возможность. Уборка строительных материалов будет выполнена во время восстановления склона. Точные сроки этих мероприятий пока указать не можем.

Очевидно, по мнению чиновников, каждый уважающий себя гражданин просто обязан знать, что означает спец.термин «инертный материал».