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Благоустройство

В Калужской области реализуют 251 проект по программе инициативного бюджетирования

Дарья Джуманова
04.07, 16:17
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Столько заявок было подано в 2025 году, рассказала заместитель губернатора региона Валентина Авдеева в пятницу, 4 июля.

Все они были одобрены. Общая стоимость проектов составляет 145 миллионов рублей.

Среди наиболее популярных проектов — благоустройство, озеленение, создание спортивных и детских площадок, культурных пространств и ремонт дорог.

Кроме того, в 2025 году было запущено новое направление — поддержка молодёжных инициатив. Участники от 14 до 35 лет могут предлагать идеи по развитию молодежных пространств. В текущем цикле 27 подобных проектов от 23 муниципальных образований и двух городских округов также прошли отбор. На их осуществление направят 55 млн рублей.

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