В Калужской области реализуют 251 проект по программе инициативного бюджетирования
Столько заявок было подано в 2025 году, рассказала заместитель губернатора региона Валентина Авдеева в пятницу, 4 июля.
Все они были одобрены. Общая стоимость проектов составляет 145 миллионов рублей.
Среди наиболее популярных проектов — благоустройство, озеленение, создание спортивных и детских площадок, культурных пространств и ремонт дорог.
Кроме того, в 2025 году было запущено новое направление — поддержка молодёжных инициатив. Участники от 14 до 35 лет могут предлагать идеи по развитию молодежных пространств. В текущем цикле 27 подобных проектов от 23 муниципальных образований и двух городских округов также прошли отбор. На их осуществление направят 55 млн рублей.