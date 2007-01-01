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Благоустройство

В Ферзиковском районе завершили создание воркаут-зоны

Дарья Джуманова
04.07, 15:58
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Подрядные организации закончили работы над новым спортивным объектом в поселке Октябрьском, сообщил глава района Алексей Волков в пятницу, 4 июля.

Площадку для тренировок и активного отдыха оборудовали возле дома №12, недалеко от памп-трека. Это место было определено для благоустройства по итогам всероссийского онлайн-голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году.

С 2025 года все работы по программе ФКГС реализуются в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни». 

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