В Ферзиковском районе завершили создание воркаут-зоны

Подрядные организации закончили работы над новым спортивным объектом в поселке Октябрьском, сообщил глава района Алексей Волков в пятницу, 4 июля.

Площадку для тренировок и активного отдыха оборудовали возле дома №12, недалеко от памп-трека. Это место было определено для благоустройства по итогам всероссийского онлайн-голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году.

С 2025 года все работы по программе ФКГС реализуются в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни».