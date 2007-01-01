В Спас-Деменском районе преобразили зону возле ФАПа
В селе Теплово завершились работы по облагораживанию прилегающей к фельдшерско-акушерскому пункту территории.
Как сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева в четверг, 3 июля, проект был реализован в рамках программы поддержки местных инициатив.
Возле медпункта уложили бетонную плитку и поставили бордюры.
Финансирование работ на 91% покрыто за счет средств регионального бюджета. Общая сумма, потраченная на модернизацию, достигла 1,211 миллиона рублей.