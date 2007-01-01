Афиша Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Спас-Деменском районе преобразили зону возле ФАПа
Благоустройство

В Спас-Деменском районе преобразили зону возле ФАПа

Дарья Джуманова
03.07, 13:54
0 391
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В селе Теплово завершились работы по облагораживанию прилегающей к фельдшерско-акушерскому пункту территории.

Как сообщила заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева в четверг, 3 июля, проект был реализован в рамках программы поддержки местных инициатив. 

Возле медпункта уложили бетонную плитку и поставили бордюры.

Финансирование работ на 91% покрыто за счет средств регионального бюджета. Общая сумма, потраченная на модернизацию, достигла 1,211 миллиона рублей. 

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJrQy80VFVxOTdYZnVqVE9EYkFEY3c9PSIsInZhbHVlIjoiTVcrSHFUT0lBQjVGdzJxMWdrTERCTTN6NlVxQjBhUStsSkxtcTRHcm9SK0paZWkzK2VZak8rMnZvK3dhamZSNlVVUi9GcjVNWXdtTXdVK2dDc01XT0lPVUJzSEpZOFNGVmY3Y3doNGcrSm1Tc0g1dDhhQWxyajV4V1RvajNYSEJ1cWR2MWx4N2x5L2hjQjhZV1IwSVh0ZmQ5enFadEtrcXUvcThnZWludE5VYVBwelAyUWhtUzZ2UHgxMjUvbXF2TTlaeWRPU1NwOEpGaU5TQ0lmYkRUN0lRTnF0WEl6UEltcE1RSFdsSit4d0FaWk1QdUlnZjZITzFiVEFvOXFPWXBrVHNxbkd0UEc0RWJLbFF0TEVzSXJtd2EwaHorbDBROXpRV2EvL2ZRQVNkQVRTaGRqZHl5T1ZzMElyVWt4d0hCME9Xd0tLcnQ0cHBjbG1mUENyREkxQ0trWXRrbURrUUZUckNOQitjUndnak16WVhObHlPbjRIM2hUUkdxSVZDL253cVlCeFgvcXgvMDRTK3BJZ3VYWDgzWno4M04yRUQ5N1g2bXBQS21vdXduOXI2MTJ6dUZsY1l5WFFONG9GZiIsIm1hYyI6IjJiMzE0NTkxYzFlMDI3ODcyZGI3ZjlkMjZkMjMyOWY4MDdjMWY0OTBlYzdiYWUwYTg5ODRkZDEyYmM1YjJlOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlVUENmb3dSb3Q5R1lmRngzeXBlSWc9PSIsInZhbHVlIjoiWnIwbGR0UVY0Z0w0R21SRkZjdlJaajMvWERGU21pSVJFVzYybUJOYmgzVUR4M2ljUHJMOTh0ZUFVNkpzQnFabTd3RzdtRVltamxNaVU5L3Y1K2hRUEZ1NEJKWkFrYnNMUWEwcytTaENIVjg4RldxektNNytFMEU4Mm5Nd3NaeEJBMk5rdnhCMzgvWmZqbktWTzJrVXJJTEE5K3dZVHI0TTRTNi9EY3RmTExHd01ISzVZQXdROGNOenBLTGJ4VXdBZ012YzkwWVNrMmdVMTBDSUhpWmMxMHlYQzJ4bGtNTEZoRjBPbjVzTUc3a2wvd3RROEt0Q2JIYXFQZkdaQi9ZcXBxWlpEMEZQdUxWNHFjRlJ2OXpaZzM0dWxOT2JraXg0eHVIQ2JoVk9TR0Y1QmNzNXErdEVOb2xxVzhsNnlxc3hmR2luaEREWW9qTDM0VTI2UmtEQzd1VWpneDRJUjJRUHY1WUpEZ0NYSEtiVmFnMUkyY0hNL3hBSUFralRFNnpncDE1WlZYUmdBSkR1ZmdpM1B4cFQ3Z3RVMlRXZitIUGVNTmlKclNGUXFucFhWVVJjOXB5NGFOWGJmbElKeWM5TExzMWJLZWFsZlJVVUV4RmN1bmxhbGRDWU9wcHVrN1Y1KzdlZDloYjZoaUFkSm9VYjhGMFdqZ1FqTXYxcFJWdGZNUzhpcEZybi9sckVReU1JOE1NaHhJU3FWODFoclV5TjU4b0pha3VpVE9VRU1zZmVzdE1PUHJkUUhOV1NZWStLUEJDZmdoVXZNZmRsZ005REhWd21FbjRBT3RsYVlpdnpJdE95aVJ1WWxUTHByWmdEa3ZVY2pDUVZzT1laWlBwZyIsIm1hYyI6IjVmN2QzZGZiYzYxMDM2ODEzOTY4YzIwZWYxZGZmMzEwNTliYzMyYTFhYjI0NWE5ODVlNTYzMzJhN2I5ZTMzYzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+