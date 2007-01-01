В Воротынском детском саду стартовали работы по облагораживанию прилегающей территории
Подрядные организации приступили к приведению в порядок пешеходных зон и игровых площадок, сообщила глава администрации Перемышльского района Надежда Бадеева в четверг, 3 июля.
Эти мероприятия реализуются в рамках программы содействия местным инициативам, цель которой — активное участие жителей в улучшении социальной инфраструктуры.
По распоряжению губернатора Калужской области Владислава Шапши на финансирование подобных проектов было направлено порядка 300 миллионов рублей.