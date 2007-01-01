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Благоустройство

В Жиздринском краеведческом музее завершили первый этап капитального ремонта

Дарья Джуманова
03.07, 10:20
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В рамках национального проекта «Семья» в историко-краеведческом музее Жиздры идут масштабные ремонтные работы, сообщил глава местной администрации Александр Барыбин в среду, 2 июля.

Подрядчики завершили первый этап работ. Они укрепили фасадные стены, заменили окна, отремонтировали крышу, обустроили отмостку и провели внутреннюю отделку: установили гипсокартон и возвели дополнительные перегородки. Также выполнена часть электромонтажных работ.

Сейчас строительная организация приступила ко второму этапу работ - внутреннему обустройству помещений.

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