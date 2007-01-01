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В парках Калуги появились предупреждающие таблички

В Калуге начали устанавливать информационные таблички в парках и скверах.
Ольга Володина
28.06, 11:04
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Фото: Управление городского хозяйства Калуги
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Об этом рассказали в управлении городского хозяйства 28 июня. Предупреждения напоминают посетителям о правилах поведения и безопасности. Среди них — запрет на выгул собак, мусор и катание на роликах, самокатах и велосипедах.

Власти поясняют, что парковые дорожки не предназначены для активного катания — плитка неровная, что может быть опасно. Также таблички призывают соблюдать чистоту и порядок.

Пока знаки появились на площади Победы, в парке ТЮЗ, на набережной Яченского водохранилища и в скверах Кубяка, Содружество, Карпова и Воронина. Игнорирование этих правил может привести к конфликтам, травмам и штрафам, поэтому горожанам советуют обращать на них внимание.

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