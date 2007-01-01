Ремонт улицы Чижевского в Калуге поручили новому подрядчику
После срыва предыдущего контракта городские власти оперативно провели повторные торги на ремонт улицы Чижевского.
Победителем стало ООО «Авангард», которое теперь должно завершить работы до 20 августа, сообщили в Управлении городского хозяйства Калуги, 24 июня.
Напомним, подрядчик, выигравший тендер ранее, так и не приступил к ремонту, переоценив свои возможности. В городской управе подчеркивают, что не могли допустить срыва важного для горожан проекта, поэтому быстро организовали новые торги.
Ранее калужанам обещали отремонтированную дорогу к 1 июля, но из-за сложившейся ситуации сроки пришлось перенести. Администрация продолжит информировать горожан о ходе работ.