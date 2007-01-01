Ремонт улицы Чижевского в Калуге поручили новому подрядчику

После срыва предыдущего контракта городские власти оперативно провели повторные торги на ремонт улицы Чижевского.

фото: Управление городского хозяйства Калуги

Победителем стало ООО «Авангард», которое теперь должно завершить работы до 20 августа, сообщили в Управлении городского хозяйства Калуги, 24 июня.

Напомним, подрядчик, выигравший тендер ранее, так и не приступил к ремонту, переоценив свои возможности. В городской управе подчеркивают, что не могли допустить срыва важного для горожан проекта, поэтому быстро организовали новые торги.

Ранее калужанам обещали отремонтированную дорогу к 1 июля, но из-за сложившейся ситуации сроки пришлось перенести. Администрация продолжит информировать горожан о ходе работ.