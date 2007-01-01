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Новость дня Благоустройство

С калужских помоек вывезено 1281 кубометр запрещённого мусора

Коммунальные службы вывезли более 1 200 кубометров мусора, складированного с нарушением правил.
Ольга Володина
23.06, 14:21
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фото: Городское хозяйство Калуги
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За последнюю неделю в Калуге проведена масштабная уборка контейнерных площадок. Специалисты городского хозяйства ликвидировали 76 несанкционированных свалок, вывезя 1 281 кубометр отходов, не относящихся к твердым коммунальным.

Основные объемы пришлись на улицу Тарутинскую - вывезено160 кубометров негабаритного мусора, а это 8 КАМАЗов!

Городское хозяйство Калуги в очередной раз напоминает, что растительные и древесные остатки, строительный мусор и автомобильные покрышки необходимо утилизировать отдельно, согласно установленным правилам.

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