С калужских помоек вывезено 1281 кубометр запрещённого мусора
Коммунальные службы вывезли более 1 200 кубометров мусора, складированного с нарушением правил.
За последнюю неделю в Калуге проведена масштабная уборка контейнерных площадок. Специалисты городского хозяйства ликвидировали 76 несанкционированных свалок, вывезя 1 281 кубометр отходов, не относящихся к твердым коммунальным.
Основные объемы пришлись на улицу Тарутинскую - вывезено160 кубометров негабаритного мусора, а это 8 КАМАЗов!
Городское хозяйство Калуги в очередной раз напоминает, что растительные и древесные остатки, строительный мусор и автомобильные покрышки необходимо утилизировать отдельно, согласно установленным правилам.