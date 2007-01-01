В Калужской области готов к сдаче очередной объект благоустройства

В пятницу, 20 июня правительство региона сообщило о завершающей стадии ремонта пешеходной зоны в Мещовске.

Тротуар на улице Хлюстина в Мещовске практически готов. Благоустроить его решили сами жители, проголосовав за этот объект во время Всероссийского онлайн-голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».

На этой улице построено много жилых многоэтажек. Район считается самым густонаселенным в городе.

- Только за текущий год мы планируем построить или благоустроить около 60 объектов, выбранных самими жителями, - уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша.