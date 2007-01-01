В Калуге лужа еще долго будет появляться на улице Суворова

Как мы уже рассказывали, проблема с отводом воды после дождей наблюдается недалеко от перекрестка с улицей Ленина.

Пешеходы вынуждены обходить эту лужу, которая после обильных осадков превращается в море.

Денег на ее ликвидацию у городских властей пока нет.

- Уровень дороги по ул. Суворова выше уровня дорожного покрытия на этом участке, - пояснили 20 июня в управлении городского хозяйства. - Необходимо переустройство асфальта со стороны дворовой территории в комплексе с переукладкой тротуара. В этом году, к сожалению, переустройство не планируется. Будем рассматривать такую возможность в последующие годы.