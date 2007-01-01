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Благоустройство

В Бетлице выбрали территорию для благоустройства

Дмитрий Ивьев
20.06, 14:38
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Голосование велось в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- Голосование по федеральной программе проводится уже в пятый раз, и каждый год жители определяют значимые для реализации проекты, - рассказал 20 июня глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов. - Этот год не стал исключением, из трёх вариантов был выбран новый объект.

По итогам голосования в 2026 году в Бетлице будет благоустроена общественная территория по улице Кирова (рыночная площадь) от д.40/1 до территории автостанции

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