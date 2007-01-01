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Благоустройство

В Кирове строят новый тротуар

Дмитрий Ивьев
19.06, 17:27
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Работы на улице Пролетарской 19 июня проверил глава администрации района Игорь Феденков.

- Это важный объект, который мы реализуем благодаря программе народных инициатив, - заявил чиновник. - Также радует продвижение по другому важному проекту - скоро появится новый удобный тротуар от больничного до автобусной остановки на переулке Багрова.

Кроме того, по итогам Всероссийского онлайн-голосования в следующий год начнётся с благоустройства ещё одного тротуара по улице Ленина, ставшего победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Также в планах на следующий год благоустроить пешеходную зону вдоль детского сада «Тополёк».

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