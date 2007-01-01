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Благоустройство

В Калуге дополнительно высадят 150 тысяч цветов

Дмитрий Ивьев
19.06, 12:40
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В Калуге дополнительно высадят 150 тысяч цветов

Они украсят дамбу Яченского водохранилища, площадь и бульвар Победы, а также сквер Ветеранов. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Несмотря на пасмурную погоду, работники подведомственного учреждения МБУ «Калугаблагоустройство» продолжают свою важную работу по благоустройству наших улиц, - прокомментировали в горхозяйстве. - В дождь и ветер они заботливо пропалывают цветники и высаживают новые клумбы, принося в нашу жизнь яркие краски и радость.

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