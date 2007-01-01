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Благоустройство

В Бетлице строят площадку для городошного спорта

Дмитрий Ивьев
18.06, 17:43
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Как сообщил 18 июня глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов, специалисты приступили к благоустройству двух спортивных зон.

Работы ведутся за счёт средств, выделенных областным Минфином. В рамках проекта летом планируется построить навес над тренажёрной площадкой возле МКУ «Темп» и обустроить место для игры в городки. Первый объект должен быть готов уже в июле, а завершение работ на второй площадке намечено на август.

Новые спортивные сооружения сделают занятия физкультурой и активный образ жизни доступнее для жителей района, отметили в администрации.

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