В Бетлице строят площадку для городошного спорта

Как сообщил 18 июня глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов, специалисты приступили к благоустройству двух спортивных зон.

Работы ведутся за счёт средств, выделенных областным Минфином. В рамках проекта летом планируется построить навес над тренажёрной площадкой возле МКУ «Темп» и обустроить место для игры в городки. Первый объект должен быть готов уже в июле, а завершение работ на второй площадке намечено на август.

Новые спортивные сооружения сделают занятия физкультурой и активный образ жизни доступнее для жителей района, отметили в администрации.