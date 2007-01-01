Новую детскую площадку обустроили в Калужской области
Она появилась в поселке Пятовский Дзержинского района.
Площадку обустроена в районе дома 1 на улице Гагарина.
- Установлены песочница, карусели, детский игровой лабиринт, а также лавочка и урна. Прекрасное место отдыха для детей и их родителей, - рассказал во вторник, 17 июня, глава администрации района Егор Вирков. - Благодаря программе ФКГС национального проекта «Инфраструктура для жизни» наши поселения становятся более комфортными для проживания.