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Благоустройство

Новую детскую площадку обустроили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.06, 13:40
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Она появилась в поселке Пятовский Дзержинского района.

Площадку обустроена в районе дома 1 на улице Гагарина.

- Установлены песочница, карусели, детский игровой лабиринт, а также лавочка и урна. Прекрасное место отдыха для детей и их родителей, - рассказал во вторник, 17 июня, глава администрации района Егор Вирков. - Благодаря программе ФКГС национального проекта «Инфраструктура для жизни» наши поселения становятся более комфортными для проживания.

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