В Бетлице строят новые тротуары

Работа ведется на улице Куйбышева.

Дорожки для пешеходов строят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщил 15 июня глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.

- До начала строительства подрядчиками была проведена разметка будущих тротуаров, осуществлён спил деревьев и корчевание пней, снят верхний слой почвы, уложено и выровнено песчаное основание для последующей укладки тротуарной плитки, - пояснил Макридов.

По его словам, изменчивые погодные условия вносят некоторые коррективы в строительство, но работы продолжаются.