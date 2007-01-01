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Благоустройство

В Бетлице строят новые тротуары

Дмитрий Ивьев
16.06, 08:02
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Работа ведется на улице Куйбышева.

Дорожки для пешеходов строят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщил 15 июня глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.

- До начала строительства подрядчиками была проведена разметка будущих тротуаров, осуществлён спил деревьев и корчевание пней, снят верхний слой почвы, уложено и выровнено песчаное основание для последующей укладки тротуарной плитки, - пояснил Макридов.

По его словам, изменчивые погодные условия вносят некоторые коррективы в строительство, но работы продолжаются.

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