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Благоустройство

Жители Кировского района определили территорию для благоустройства в рамках нацпроекта на будущий год

Дмитрий Ивьев
16.06, 07:24
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Глава администрации Кировского района Игорь Феденков сообщил, что наибольшее количество голосов во Всероссийском онлайн-голосовании от кировчан получил тротуар по улице Ленина - от дома 25 до дома 31.

Для голосования жителям райцентра предложили шесть различных тротуаров, расположенных в разных частях города. Второе место заняла дорожка у детского сада «Тополек», которая лишь на 10 голосов отстала от победителя.

Игорь Феденков подчеркнул, что тротуар у детского сада действительно необходим, так как микрорайон является густонаселенным, и многие жители используют эту дорожку для перемещения к социально значимым объектам, таким как школа, детский сад и больница. Он заверил, что администрация постарается найти возможность отремонтировать этот участок в следующем году.

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