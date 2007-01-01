Опасные детские площадки нашли в Спас-Деменске

О результатах проверки в среду, 11 июня, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Площадки в городском парке районного центра имели нарушения целостности фундамента оборудования. Как подчеркивают в прокуратуре, это представляло угрозу жизни и здоровья детей, находящихся на данных объектах.

- В связи с этим прокуратурой района в МКУК «РЦКС» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, произведен необходимый ремонт, - прокомментировали в прокуратуре.