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Благоустройство

Опасные детские площадки нашли в Спас-Деменске

Дмитрий Ивьев
11.06, 12:06
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О результатах проверки в среду, 11 июня, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Площадки в городском парке районного центра имели нарушения целостности фундамента оборудования. Как подчеркивают в прокуратуре, это представляло угрозу жизни и здоровья детей, находящихся на данных объектах.

- В связи с этим прокуратурой района в МКУК «РЦКС» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, произведен необходимый ремонт, - прокомментировали в прокуратуре.

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