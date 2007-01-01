В Людиново спорят из-за камней

Большие валуны перевезли к набережной, но у некоторых жителей города возникли вопросы.

В понедельник, 9 июня, ситуацию прокомментировал глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.

- На протяжении 12 лет камни вызывают у жителей Людинова споры. Кто-то пытается найти в них исторические смыслы. Кто-то архитектурные. Как мне кажется, все эти годы они верно служили громоотводом от наших реальных проблем, - уверен чиновник. - Вот и сейчас, переехав на новое место, камни опять испытывают на себе критические взгляды жителей.

Он рассказал, что думает по поводу камней:

- Я слышу мнение жителей. Убрать камни нетрудно. День работы и 2 единицы техники. Концепция размещения камней на набережной разработана профессиональными архитекторами и прошла 3 проектных семинара с участием активных жителей. В концепции не заложена никакая смысловая или идеологическая нагрузка. Это элемент ландшафтного дизайна. Если камни и приобретут какие-либо смыслы, то произойдет это со временем. И только жители сами смогут придумать для них достойную легенду. До финального результата еще далеко и делать выводы о том, впишутся камни в архитектуру набережной или нет, рано.

Перевалов также отметил, что ему нравятся людиновские «скалы».

- Я вижу, как красиво они могут заиграть новыми красками на обновленной набережной города, - рассказал Перевалов. - Но, лучше не буду навязывать свое мнение. Как сказал наш Губернатор: «Людиново - несгибаемая воля и могучее сопротивление». Хочу прослушать, что думают жители. Не смотря на исход этого вопроса, за камни уже можно порадоваться. Они увидели Ломпадь.