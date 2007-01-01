В Калуге проложат новый тротуар на улице Достоевского

В Калуге три недели назад ввели двухстороннее движение на участке улицы Достоевского между Марата и Рылеева. Из-за расширения проезжей части с одной стороны Достоевского пропал тротуар.

Пока люди выходят на проезжую часть либо пробираются по песку.

Но городские власти все-таки обещают доделать дорожку для пешеходов.

- В настоящее время на эту территорию завозится грунт для создания основания под строительство пешеходной дорожки, – заявили 5 июня в городской управе. - В течение двух недель мы планируем завершить подготовительные работы и приступить к строительству тротуара.