Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге проложат новый тротуар на улице Достоевского
Новость дня Благоустройство

В Калуге проложат новый тротуар на улице Достоевского

Дмитрий Ивьев
06.06, 11:56
0 264
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калуге три недели назад ввели двухстороннее движение на участке улицы Достоевского между Марата и Рылеева. Из-за расширения проезжей части с одной стороны Достоевского пропал тротуар.

Пока люди выходят на проезжую часть либо пробираются по песку.

Но городские власти все-таки обещают доделать дорожку для пешеходов.

- В настоящее время на эту территорию завозится грунт для создания основания под строительство пешеходной дорожки, – заявили 5 июня в городской управе. - В течение двух недель мы планируем завершить подготовительные работы и приступить к строительству тротуара.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNPSlAwYjk1ek0yTjhHOTMyN0NRSXc9PSIsInZhbHVlIjoiL0VuR3pxNW4zTm9uOWlZRXVqNlBSUHBuRGtlaDN4SHcwcmFwV2xpWFJKQjNJMXpkamhYWllPWS9tVmpFdERZYnJIVE5WQ3FERXdsTVRndWxDeTNKVWl5SzBCbURWVFo0VGlRUEQvdlZKTWxUV3ovNWNidkUxRmRWSkZjWXZLRzlCZlU1bldZRnFvVDhQbzc4VmNpb3hKNlg0ZWxTTUZtSTNublVXUTJYckZaRVdMbGRwbitySEUzTEFYZGJJa0VGV244Tjl5d2luNEh1bFk2ZThPcVR5UURJdkhsaDZETUF6eDZzbDZlVmc3c2dZMTMyYjhuMWZUTU93am83S2lPUDNMZG9tV3dDUlc5clJHS1NxNGZyckNIazBFQlpwOTFuWndXL2RHTDhoR1ppOFJSeDI4UkVEbVoyWmJNa1AzQmFmRnRPbUVMeFJvUXBVaklUdGRDNU83Rmhzb0paekRPa3BvTnNjcDgySUFWUEdSYmswSEJENEh3VXBhN2p3alhWczZ4N1JmbENLaHdUbFFML0I2aWY0TkxXYmZ5Tk50WW1YTGNHeUp3aUNKTHk4a0ZOdHJTdHhWMjBMM1FBVlF2MSIsIm1hYyI6ImI3YjljYTE0ZmZjYjcwNGVjMjlmMzRkNTg5YWY2NjZkYzk1YTIzNTRhMTU5YjE5ZjNkZTUwOTczOTNlYmU0YWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtMR0gwek5HNmxyLytMYklDUTJaNFE9PSIsInZhbHVlIjoiTHhuTU9xanI4Wk5DNzhTSHdENWg4SnFTVmZVZysyNnRYcXR5ZlJUT0Z4UE5LMjZLWStZVzBOaldib0dJWVBKK1liU1JUaVJGaVJWUDdQQkpBaVhRNmhreFdnVmtmeUowK0hEWDI5bHR5MjVtdFFUMGp0bThrejZ2OHp5YTNFNWs1MnVjb3ZrR2FsdGI1ek4vdnZ0RmZYRm4wMjM1TUZVMk1OVmRtUzFpVFhXeHYwT2RmRFcrZzdkU01YS3BQU1JXQ2p2TkFmSVNxbkpxMW5Qb0lBWURQYnNqWDQveHdpNG1icitudFppZlBZYjV2VXhaYjhzZDBLaCtqTDBIVmgyNys5K0Q1cEJpakZpcmVqZldYd1VtSktVQzA3OEtGOUpxOTljN0lqcjRDN2tmT3l5MmNQcENXUU9YM2JWZjJ5d3JnNDArM0w0YjJnOXhndFc4Mkhlbmx0bEp1SXhxN2tHeHlxWWNOWkJGL2o5aDZUYmR6U2lqeUVOaWJWZkRSRC92RFNPVXA5dHBHWUtzZHlGNUlWcmp2OTUvdTF3MlBzd3paU0xWOTFadUd0am83dWdtSkkyeTFwSE9nM2xpU2lscVYzekFva0tFTTl3d3JUWVpoazNLeEpSVkhzNEN5ZTRzZEZOK0ZMK29IT1ExZTdlVTZ4ZlNPNWpNNXRHRUdHK3M0UEdOMFRnY2hXNDVIT3dlVUJ1alhUMzg3OG5FV0tuNmJhclBOeWhmaERYWnI3L0R6TGtSVmR0c2FCbngzTmdvcmFIN0pPR2kva0xnaXBuTElzNUJhNUFPNjBHNjdscW5paGJHOGZHZmFkRVlkUEJBdGVybE54SVplOGtPNWxQMCIsIm1hYyI6IjYyMjkzNTBmMmIwMjliZmVhZDU1MjY0MDE4YTlmYjJiNDMzNDkyNzNkMWNlN2M2ZDM4ZDczMWY1ZjAxMDAwOTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+