В Калуге объяснили задержку озеленения улицы Ленина

Две недели назад городской голова Калуги Дмитрий Денисов объявил о начале озеленения улицы Ленина.

Работы велись в районе перекрестка с улицей Чижевского. Однако за это время там лишь убрали старую зелень, а новая так и не появилось.

В четверг, 5 июня, ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Это подготовленная территория. Скоро посадим. Там сложный и большой ассортимент растений. Поэтому получилось не быстро, - прокомментировали в управлении.