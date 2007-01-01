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В Калуге объяснили задержку озеленения улицы Ленина

Дмитрий Ивьев
05.06, 13:03
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Две недели назад городской голова Калуги Дмитрий Денисов объявил о начале озеленения улицы Ленина.

Работы велись в районе перекрестка с улицей Чижевского. Однако за это время там лишь убрали старую зелень, а новая так и не появилось.

В четверг, 5 июня, ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Это подготовленная территория. Скоро посадим. Там сложный и большой ассортимент растений. Поэтому получилось не быстро, - прокомментировали в управлении.

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