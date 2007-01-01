В Мещовске строится новый парк
О ходе работ в среду, 4 июня, сообщил глава администрации района Владимир Поляков.
- Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мещовске строится визит-парк «Гуляй-парк», - отметил он.
Сейчас там проводятся работы по планировке территории и устройству подземных коммуникаций.
В 2024 году проект благоустройства визит-парка «Гуляй- парк» участвовал в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и вошел в число победителей.