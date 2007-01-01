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Благоустройство

В Мятлево начали благоустройство пруда

Дмитрий Ивьев
04.06, 15:10
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Работы ведутся на улице Горького, сообщил в среду, 4 июня, глава администрации Износковского района Владимир Леонов.

- Заброшенный пруд станет привлекательным местом для отдыха, - заявил чиновник. - Здесь установят скамейки и урны для мусора, сделают освещение и дорожку из тротуарной плитки. Также для безопасности установят ограждение.

На данный момент проводятся подготовительные работы: планировка территории, подготовка земли для укладки плитки и очистка ливневой канавы.

Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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