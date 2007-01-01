В Мятлево начали благоустройство пруда

Работы ведутся на улице Горького, сообщил в среду, 4 июня, глава администрации Износковского района Владимир Леонов.

- Заброшенный пруд станет привлекательным местом для отдыха, - заявил чиновник. - Здесь установят скамейки и урны для мусора, сделают освещение и дорожку из тротуарной плитки. Также для безопасности установят ограждение.

На данный момент проводятся подготовительные работы: планировка территории, подготовка земли для укладки плитки и очистка ливневой канавы.

Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».