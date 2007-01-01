В Калужской области водители грузовиков сбрасывают мусор в лесу

Эту проблему в понедельник, 2 июня, обсуждали на совещании в Малоярославце.

- Попросил глав обратить внимание на места, где могут вываливать мусор бессовестные водители, - отметил глава администрации района Вячеслав Парфенов. - Сейчас в связи с устойчивой погодой большегрузы съезжают с дорог и вываливают всё на обочины и в лесополосах. По последним таким случаям проведены проверки и выписаны предписания собственникам земельных участков.

Также Парфенов попросил чаще вывозить мусор из контейнеров, так как начался дачный сезон.