В Малоярославце занялись территорией у загса

Там идет благоустройство.

- В прошлом году по результатам голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» горожанами была выбрана территория загса для ее благоустройства в этом году, - рассказал 2 июня глава администрации города Михаил Крылов.

Уже сейчас подрядчиком частично выложена новая брусчатка, а также подготовлены переходы для укладки коммуникаций.

До 1 июля работы должны быть полностью завершены.