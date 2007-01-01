В Малоярославце благоустроят парк 1812 года
Работы там уже начались.
Подрядчик демонтировал старые скамейки и урны, далее приступят к демонтажу фонтана.
- Настоящий проект благоустройства предусматривает комплексный подход, - рассказал 2 июня глава администрации города Михаил Крылов. - В первую очередь, будут проведены работы по укладке брусчатки, установке малых архитектурных форм, освещения, плоскостного фонтана, а также озеленению территории. Кроме того, в парке планируется обустройство интересного арт-объекта в форме шахматной игры.