В Калуге обсудили судьбу Окской ветки и Можайского оврага

В пятницу, 30 мая, состоялся Архитектурный совет, который провел губернатор Владислав Шапша.

По его словам, горуправа Калуги завершает работу с РЖД по передаче Окской ветки городу.

- Вместо заброшенного объекта областная столица может получить ещё одну достопримечательность. Это часть проекта «Велоботинок Циолковского», - подчеркнул Шапша. -Проект большой, интересный. Велопешеходный маршрут протяженностью 19 километров. Он объединит ключевые достопримечательности, социальные объекты, места отдыха.

Проект развития Можайского оврага предполагает создание, туристско-рекреационного парка, который будет для пешеходов связан с историческим центром и набережными. Работы собираются выполнять за счет федеральной субсидии.

- В основе проекта - оборудованная туристическая тропа по красивейшим местам на правом берегу Оки, - пояснил губернатор. - Безусловно, главное правило при развитии этой территории - бережное отношение к уникальной природе ООПТ.

Он поручил вынести эти проекты на общественное обсуждение.