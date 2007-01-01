128 тысяч калужан проголосовали за объекты благоустройства

Сделать свой выбор еще можно успеть до 12 июня, напомнил в четверг губернатор Владислав Шапша.

- Народное голосование этого года продолжается, - прокомментировал глава региона. - Оно продлится до 12 июня. Калужане вновь в числе самых активных в ЦФО – участие же приняли более 128 тысяч жителей региона. Спасибо калужанам за вовлеченность. Люди видят, что благодаря таким проектам меняется к лучшему облик городов и сел, а многие становятся гордостью местных жителей.

В качестве примера он привел территорию у пруда в Кабицыно, аллею в Мосальске, сквер во Льва Толстого.