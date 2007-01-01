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Благоустройство

В Калуге убрали брошенный автомобиль

Дмитрий Ивьев
29.05, 10:34
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После жалоб местных жителей его вывезли с улицы Никитина.

Об этом 29 мая сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

Машину убрал сам владелец.

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