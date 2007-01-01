Власти Калуги судятся с собственником развалившегося ангара

Здание на улице Достоевского уже несколько лет постепенно разрушается. А после недавнего расширения проезжей части за счет тротуара ситуация для пешеходов стала еще более опасной – теперь листы железа нависают прямо над тем местом, где идут люди.

Ситуацию 27 мая прокомментировал заместитель городского головы - начальник управления экономики и имущественных отношений Роман Евстратов:

- Адекватного ответа мы от собственника не получили. Поэтому сейчас поступило заявление в суд на принуждение к приведению этого объекта в нормативное состояние. Либо, если это невозможно, к понуждению объекта к сносу. Для того, чтобы исключить всякий возможный вред жизни и здоровью проходящих калужан.

- Будем ждать решения суда, - отреагировал на это городской голова Дмитрий Денисов.