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Новость дня Благоустройство

Власти Калуги судятся с собственником развалившегося ангара

Дмитрий Ивьев
28.05, 12:57
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Здание на улице Достоевского уже несколько лет постепенно разрушается. А после недавнего расширения проезжей части за счет тротуара ситуация для пешеходов стала еще более опасной – теперь листы железа нависают прямо над тем местом, где идут люди.

Ситуацию 27 мая прокомментировал заместитель городского головы - начальник управления экономики и имущественных отношений Роман Евстратов:

- Адекватного ответа мы от собственника не получили. Поэтому сейчас поступило заявление в суд на принуждение к приведению этого объекта в нормативное состояние. Либо, если это невозможно, к понуждению объекта к сносу. Для того, чтобы исключить всякий возможный вред жизни и здоровью проходящих калужан.

- Будем ждать решения суда, - отреагировал на это городской голова Дмитрий Денисов.

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