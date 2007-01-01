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Благоустройство

В Калуге озеленили площадку у памятника Чижевскому

Дмитрий Ивьев
27.05, 11:00
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Работы прошли в понедельник, 26 мая.

Там высадили гортензию и декоративную яблоню.

На месте работ присутствовала главный садовник города Ольга Зорякова.

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