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Благоустройство

В Калуге сквер Матери забросали мусором

Дмитрий Ивьев
23.05, 11:33
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Местные жители рассказали об этой проблеме в официальном сообществе Правого берега в ВК.

- В сквере Матери как в фильме ужасов, очень грязно. Ветер и птицы разносят мусор. Требуется уборка, - говорится в жалобе.

- Вчера вечером во время прогулки заметили, что в сквере неуютно, - рассказала еще одна калужанка. - Урны переполнены, мусор копится вокруг и разлетается по округе. Лампочки горят лишь частично. Сначала подумала, что урн маловато, но потом, окинув взглядом территорию, поняла, что они на каждом шагу. Просто уборки давно не было и мусор не вывозили.

В управлении городского хозяйства пообещали привести сквер в порядок в течение двух суток.

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