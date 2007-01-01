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Благоустройство

Калужан предупредили о покрашенных скамейках

Дмитрий Ивьев
22.05, 14:57
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Краску обновили в сквере рядом с новым ТЮЗом.

Об этом 22 мая сообщили в «Калугаблагоустройство».

Напомним, театр на новой площадке должен заработать в начале июня.

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