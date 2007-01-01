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Благоустройство

В Калуге Сиреневый бульвар стал ещё более сиреневым

Дмитрий Ивьев
22.05, 11:03
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В Калуге Сиреневый бульвар стал ещё более сиреневым

У дома №14 там высадили 50 саженцев, сообщили 22 мая в официальном сообществе Правого берега в ВК.

Инициаторами посадки выступили местная управляющая компания и фонд муниципального развития.

- Будем надеяться, что это мероприятие станет хорошей традицией и остальная часть этого бульвара тоже со временем обретёт красивых сиреневых жителей, которые будут радовать нас долгие годы, - прокомментировали в правобережном сообществе.

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