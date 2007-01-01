В Калуге Сиреневый бульвар стал ещё более сиреневым
В Калуге Сиреневый бульвар стал ещё более сиреневым
У дома №14 там высадили 50 саженцев, сообщили 22 мая в официальном сообществе Правого берега в ВК.
Инициаторами посадки выступили местная управляющая компания и фонд муниципального развития.
- Будем надеяться, что это мероприятие станет хорошей традицией и остальная часть этого бульвара тоже со временем обретёт красивых сиреневых жителей, которые будут радовать нас долгие годы, - прокомментировали в правобережном сообществе.