В Калужской области обустроят новый мост
Он появится в Кировском районе, сообщил 21 мая глава местной администрации Игорь Феденков.
По пешеходному мосту через реку Песочная люди смогут ходить к братскому захоронению в деревне Косичино.
- Сельские поселения района активно участвуют в различных областных программах для привлечения инвестиций в населённый пункт, - прокомментировал Феденков. - В этом году несколько поселений принимали участие в областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления (ТОС)». В номинации «Культура» призовое 5 место занял ТОС «Песоченский» СП «Деревня Малая Песочня». Заявленный проект - установка пешеходного моста.
Работы проведут в нынешнем году.