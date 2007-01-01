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Благоустройство

В Калужской области обустроят новый мост

Дмитрий Ивьев
21.05, 12:42
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Он появится в Кировском районе, сообщил 21 мая глава местной администрации Игорь Феденков.

По пешеходному мосту через реку Песочная люди смогут ходить к братскому захоронению в деревне Косичино.

- Сельские поселения района активно участвуют в различных областных программах для привлечения инвестиций в населённый пункт, - прокомментировал Феденков. - В этом году несколько поселений принимали участие в областном конкурсе «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления (ТОС)». В номинации «Культура» призовое 5 место занял ТОС «Песоченский» СП «Деревня Малая Песочня». Заявленный проект - установка пешеходного моста.

Работы проведут в нынешнем году.

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