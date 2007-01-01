В Калуге спилили деревья на улице Достоевского

Их убрали на участке между Рылеева и Марата.

Возможно, за счет этого получится расширить тротуар, который стал в два раза уже после введения на Достоевского двухстороннего движения.

На тротуаре пока отсыпали дорожку песком, но плитки там нет. Пешеходы выходят на проезжую часть.

В соцсетях представители городской управы недавно отвечали жителям, что тротуар доделывать не будут – мол, пользуйтесь тем, что есть через дорогу. Однако после этого городской голова Дмитрий Денисов все-таки давал поручение провести работы.