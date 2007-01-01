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Благоустройство

В Калуге спилили деревья на улице Достоевского

Их убрали на участке между Рылеева и Марата.
Дмитрий Ивьев
21.05, 10:51
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Возможно, за счет этого получится расширить тротуар, который стал в два раза уже после введения на Достоевского двухстороннего движения.

На тротуаре пока отсыпали дорожку песком, но плитки там нет. Пешеходы выходят на проезжую часть.

В соцсетях представители городской управы недавно отвечали жителям, что тротуар доделывать не будут – мол, пользуйтесь тем, что есть через дорогу. Однако после этого городской голова Дмитрий Денисов все-таки давал поручение провести работы.

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