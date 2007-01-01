В Калуге назвали улицы, которые озеленят в 2025 году

Список 20 мая опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.

Посадки деревьев и кустов пройдут на Гагарина, Кирова, бульваре Кирова, площади Мира, Ленина, Карпова, Генерала Попова, Фомушина, Братьев Луканиных и у памятника Чижевскому.

- Пожалуй, впервые в постсоветской истории города мы приступаем к озеленению, учитывая прошлые ошибки, и то, что за десятилетия Калуга сильно изменилась. Поэтому и подход к озеленению будет другим, - пояснил Денисов. - При планировании первых территорий под озеленение учитываем много факторов, в том числе расположение подземных и воздушных коммуникаций, а также устойчивость растений к городским условиям.

Первый год ухаживать за растениями будет подрядчик, далее эту работу возьмет на себя город.

- Быстрых изменений не будет, мы работаем всерьёз и надолго, - заявил городской голова. - Растениям будет нужно время, чтобы нарастить корневую систему и адаптироваться, только после они будут наращивать зеленый объем. На это нужно не менее трех лет, но зато и результат такого озеленения будет более устойчивым.