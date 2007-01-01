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Благоустройство

В Калужской области благоустроят 59 пространств

Дмитрий Ивьев
20.05, 09:10
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В Калужской области благоустроят 59 пространств

Эти объекты в прошлом году выбрали жители во время Всероссийского онлайн-голосования.

- Например, в Жукове началось обустройство пешеходной зоны с разделением на велодорожку, - рассказал 20 мая министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко. - В Обнинске приступили к благоустройству сквера на улице Жолио-Кюри. В Кабицыно приведут в порядок территорию у пруда: устройство зоны отдыха и пешеходной зоны.

Работы проводятся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». С 2017 года по этому проекту в регионе благоустроено 1808 территорий.

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