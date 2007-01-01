В Бетлице строят площадку для сдачи норм ГТО
Она появится рядом с городским стадионом, сообщил 19 мая глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.
Работы ведутся за счет средств областного бюджета.
- В будущем планируем установить здесь спортивное оборудование для сдачи норм ГТО, занятий физкультурой в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», - прокомментировал Макридов. - Также в ближайшие дни начнутся работы по обустройству навеса над уличными тренажёрами на территории ФОКа. Это увеличит срок службы спортинвентаря и даст возможность жителям всесезонно заниматься физической активностью.