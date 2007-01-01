В Кирове обустроят первый городской туалет

Раньше общественный туалет в районном центре был, но долгое время уже не работает.

- Неоднократно читал сообщения в социальных сетях о том, что есть необходимость, чтобы в городе хоть где-то появился общественный туалет, - пояснил 19 мая глава администрации района Игорь Феденков. - Выделены денежные средства для того, чтобы отремонтировать находящийся на старом месте туалет, который находится напротив сквера им. П.Н.Самусенко. Безусловно, сейчас он выглядит крайне непримечательно. Добросовестный подрядчик, который уже сейчас начал заниматься его ремонтом, приведёт его в надлежащий вид.