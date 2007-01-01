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Благоустройство

В Калуге высадили 30 туй

Дмитрий Ивьев
16.05, 15:33
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Акция «Сад памяти» прошла на Правом берегу, сообщили 16 мая в городской управе.

У входа в парк сотрудники управления городского хозяйства высадили 30 туй.

В апреле там же посадили 20 декоративных яблонь.

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