В Мосальске благоустроили аллею
В Мосальске благоустроили аллею
Там завершается второй этап работ, сообщили 16 мая в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Работы проводились на участке от улицы Советской до дома №107 на улице Ломоносова.
- В этом году на территории уложено твердое покрытие, установлены малые архитектурные формы, проводятся работы по озеленению, - отметили в министерстве. - В прошлом году эту территорию для благоустройства во время Всероссийского онлайн-голосования выбрали более 300 местных жителей.