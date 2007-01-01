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Благоустройство

В Мосальске благоустроили аллею

Дмитрий Ивьев
16.05, 13:41
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В Мосальске благоустроили аллею

Там завершается второй этап работ, сообщили 16 мая в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Работы проводились на участке от улицы Советской до дома №107 на улице Ломоносова.

- В этом году на территории уложено твердое покрытие, установлены малые архитектурные формы, проводятся работы по озеленению, - отметили в министерстве. - В прошлом году эту территорию для благоустройства во время Всероссийского онлайн-голосования выбрали более 300 местных жителей.

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