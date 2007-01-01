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Благоустройство

В Калуге раскрашивают трансформаторную будку рядом с новым ТЮЗом

Дмитрий Ивьев
16.05, 12:24
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Пока художники украшают кирпичную стену со стороны сквера.

Напомним, открытие театра запланировано на 1 июня.

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