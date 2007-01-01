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Благоустройство

В Калужской области провели 4759 субботников

Дмитрий Ивьев
16.05, 10:07
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В Калужской области провели 4759 субботников

Они состоялись в рамках месячника благоустройства с 20 марта по 5 мая.

В уборке общественных территорий приняли участие более 58 тысяч человек.

- На днях в Обнинске было принято решение продлить месячник благоустройства, - рассказал 16 мая министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко. - Все желающие могут участвовать в субботниках до 1 июня. На этой неделе в наукограде уже запланировано провести 43 субботника. Замечательная инициатива! Поддерживаю Обнинск и призываю присоединиться к этой акции и другие муниципалитеты и неравнодушных людей.

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