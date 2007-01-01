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Благоустройство

В Жилетово начался новый этап благоустройства пруда

Дмитрий Ивьев
16.05, 09:51
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Об этом 15 мая рассказал глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик обустроит пешеходную дорожку напротив пруда, а также установит лавочки, урны и смонтирует уличное освещение.

Эту территорию для благоустройства уже второй раз выбрали сами местные жители. Первый этап приведения в порядок пространства у пруда прошел в 2024 году.

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