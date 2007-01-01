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Благоустройство

Почти тысяча калужан стали волонтерами голосования за объекты благоустройства

Дмитрий Ивьев
15.05, 13:49
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Они помогают привлечь участников, объясняют цели и значение голосования, работают на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, рассказали 15 мая в правительстве региона.

Голосование продлится до 12 июня.

Выбранные объекты в следующем году благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Стать волонтером может любой гражданин России в возрасте от 14 лет.

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