Почти тысяча калужан стали волонтерами голосования за объекты благоустройства

Они помогают привлечь участников, объясняют цели и значение голосования, работают на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, рассказали 15 мая в правительстве региона.

Голосование продлится до 12 июня.

Выбранные объекты в следующем году благоустроят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Стать волонтером может любой гражданин России в возрасте от 14 лет.