В Калуге просят доделать брошенный тротуар

С 14 мая в городе ввели двухстороннее движение на участке улицы Достоевского от Марата до Рылеева.

Для этого там расширили проезжую часть за счет тротуара.

Однако саму дорожку для пешеходов до сих пор не доделали. Пешеходы вынуждены или пробираться по песку, или выходить на проезжую часть.

- По улице Достоевского необходимо сделать также тротуар, для того, чтобы калужанам было более комфортно, - заявил в четверг городской голова Дмитрий Денисов, не назвав никаких конкретных сроков.