Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге просят доделать брошенный тротуар
Благоустройство

В Калуге просят доделать брошенный тротуар

Дмитрий Ивьев
15.05, 15:03
0 336
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 14 мая в городе ввели двухстороннее движение на участке улицы Достоевского от Марата до Рылеева.

Для этого там расширили проезжую часть за счет тротуара.

Однако саму дорожку для пешеходов до сих пор не доделали. Пешеходы вынуждены или пробираться по песку, или выходить на проезжую часть.

- По улице Достоевского необходимо сделать также тротуар, для того, чтобы калужанам было более комфортно, - заявил в четверг городской голова Дмитрий Денисов, не назвав никаких конкретных сроков.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktJa29jbWwyNWxSU29MZHhYYlJSSHc9PSIsInZhbHVlIjoiME15UFVRZkRyTmc2MWV0K0NaWVF3Syt5eHlSaWNaclRadmxKZEdEb0RhKzFBYzh4eVZuSzRwRXZwVUdwZThNVXBLNEwzdXRiT1MxWGRTWjE3Q09QTXB1bDRYMHRISkQwdnZUdzY0ZFNSYjBuYjFPUlg4WkVyQ0ZrVTJBR0Y4amRrQlRtT2M0UUp1SjUzZjdtQjhrenBsZ1VZdkJrRCs5OGtaOCsvbEt5M09DOFNaa0JCT0daNTR4V3A1YlhnTVVnVklJbit4dW9YeGZaL04yMGhZVmE3ZGNiN1gzZGw3dThhNlJMVi9VY2ZZS1IwNVVxZmlYTXd5amYycVlRVHczNlpZaExGb3QwUkJibS9Tc0o0MkIwbnNtK0tzWGwxazhNSjBFSXJ3QlRvOStqYnVQNE9HZ1BLV2pYN3ViK0drZmR6MFNuL3JodERXTEFMcm9Ba2E1allSSHh6MWx5WHVzd0FRanpJR0JsOFlrYVNYTHVONEdudmdTUlBuUHp6K3NjNkp5a1JZZ0lTRUxYSFFMU3o2TTZnM0xpeHRVTW5wQ2s3Z21IQ3NKWG5yV1lCMkNJM1NSanQrSVdVS08vVDhwOCIsIm1hYyI6IjM1ZjNjZmU0NjVlNTViN2NmMGJlMDg2ZmY5YjAxMzk5MTFkMzRmMzU2NDM0ZjRmMDVhMmUwOTdkY2YyNmFiM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBRaDQ1d2hOMVdDQzB2UUxUMDVjd1E9PSIsInZhbHVlIjoiL3hnT3hmZks5YUZkY0RGWGdmTUJtd3o0cHhGU0JmMW13cUcxdExycXNJZmRRYk1WeElJR3lOM3FaeWxneExTdU5VNjZNM0NZT0RuenRUMlBYanJJMWU5WDRyUzZTYTZ1T3JiOGY3d3ZxbktuZlFXQ0w0S0xPRFVCcE9nVjFOdlQ2RUdHUG45NmU0QkJqenhuaFpJV0VFcEJmL29LeC80OGR4bVRZUDVkM1lFQVpxdFBpalJIYkhFUEx4Q240VTdVWkEwL0NoVkRla1lXbWVsNmo4TCtPTWM2TTVxQmdPQ2orK0RsdUV5YnJncUtjRElmMnVIS1JDWmJxblA4WndLYnhFdkJUU1p5TCtZWFM5ajNvS1U5UzlQQzZPTTAvbSsxWlgrYnNPZlpBL1BwdlduQnZtQVdEWnVaalh6YmYwSXE4TktYOWovME9ESmtJZ3k2clhrcmdlMWl5UmNWOXpQRjRJOExMRzJMMFZkRXFpbWpwRW12eVFIekdxUTVZSDFJVmppa0p0SlRRNnFNTkg5SktybUFhaE1xSUUwS1krN2V5d25pQlFVQ0tKek12RWU1UVFWNE42a3A0dVFlaW9hQ21MZjNuNks5ZEQxd2xuajlkQ3Q0VXZETDRCYkhPckFwaXhXNG1zU0JIQ25kemFoaHZGNjJkUEZlaXRlOUNsaGdpWmwrUDNGNnNIdjlKVE5teFI2Sk9ISndSZGdCMzZRYXNvZlhNTExvK1k0eGFYVmNpeVNjMkZjZUtFMnlCazFKZjNhVGRaTHV5TUxkS1gyV082a3BaUnhBc1daSFBtQzRJV043MDFUL21zQ0dpT0ErWG05VlpJR1Z0WG0vNFloZSIsIm1hYyI6ImZmNDA0YzUwYzhhNzQyNmJmMmQ1ZDRkNGI5YzQ4NzQ0MDhkNDkzZmU1Y2QwYTVhYzgyMzU5ZjZlMWE5ZDM0MGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+