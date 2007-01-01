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Благоустройство

В Людиновском районе выбирают место для благоустройства

Дмитрий Ивьев
15.05, 12:51
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Проголосовать до 12 июня можно за один из двух вариантов, рассказали 15 мая в правительстве Калужской области. Это территория, прилегающая к площади Победы по улице Ленина, где установлены памятники Людиновским партизанам и Труженикам тыла и Набережная Нижнего озера города — территория прибрежной зоны по ул. К. Маркса.

Пока в голосовании поучаствовали около 2000 местных жителей. Но этого недостаточно для получения федеральных денег.

- Активность граждан - ключевой фактор получения поддержки, - прокомментировал и.о. заместителя главы администрации Сергей Калинин. - Сейчас лидирующую позицию занимает Набережная Нижнего озера, но впереди еще месяц голосования. Все может измениться, и результат зависит исключительно от участия жителей.

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