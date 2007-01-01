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Благоустройство

В Калуге посеяли газон в сквере Волкова

Дмитрий Ивьев
15.05, 11:35
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Работы проводит МБУ «Калугаблагоустройство».

Муниципальное учреждение опубликовало 15 мая фото.

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